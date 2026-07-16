В Кировской области поспорили из-за новых правил депутатской этики

КПРФ раскритиковала проект новых правил депутатской этики в Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте Законодательного собрания Кировской области опубликован проект постановления о внесении изменений в Правила депутатской этики. Документ предусматривает ряд новых требований к поведению парламентариев. Предложенные поправки раскритиковали представители фракции КПРФ.

Согласно проекту, депутатам предлагается запретить использовать выражения, которые могут порочить честь, достоинство и деловую репутацию граждан, а также органов государственной власти, органов местного самоуправления и других организаций.

В КПРФ заявили, что формулировка, касающаяся «порочащих выражений», носит оценочный характер и, по мнению представителей партии, допускает различные варианты толкования. В партии считают, что это может вызвать споры при применении новых норм, передает Newsler.ru.

Еще одно положение проекта предусматривает, что депутаты не вправе давать поручения и указания органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и их должностным лицам. Представители КПРФ отметили, что депутаты и без того не обладают административно-распорядительными полномочиями, поэтому, по их мнению, необходимость отдельного закрепления такого запрета требует дополнительного разъяснения.

Кроме того, проектом предлагается обязать депутатов воздерживаться от обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены. В КПРФ заявили, что документ не содержит критериев, по которым будет определяться возможность или невозможность исполнения таких обещаний. По мнению представителей партии, выполнение депутатских инициатив зачастую зависит от бюджетных возможностей и решений исполнительных органов власти.

Проект постановления опубликован для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. Пока изменения в Правила депутатской этики не приняты.