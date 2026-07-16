Больше года жил с инородным телом в сердце: кировские врачи спасли пациента

В областной больнице Кирова провели уникальную операцию на сердце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской областной больнице врачи успешно провели сложную малоинвазивную операцию по извлечению инородного тела из сердца пациента. Медикам удалось удалить фрагмент венозного катетера без единого разреза и общего наркоза.

Как сообщили в медучреждении, необычную находку обнаружили во время компьютерной томографии грудной клетки. Исследование показало, что в правых отделах сердца находится инородный предмет. Для уточнения его расположения пациенту провели эхокардиографию. По результатам обследования специалисты пришли к выводу, что речь идет о фрагменте венозного катетера, который попал в сердце вместе с кровотоком.

Позже выяснилось, что более года назад мужчина проходил длительную инфузионную терапию. Предположительно, в тот период венозный катетер был случайно поврежден, а его часть осталась в организме и со временем переместилась в сердце.

Поскольку инородное тело находилось в организме продолжительное время, существовал риск его врастания в ткани сердца. В связи с этим врачи приняли решение провести операцию.

Вмешательство выполнили в специализированной рентген-операционной. Через прокол диаметром всего два миллиметра в бедренной вене хирурги ввели в сосуд специальную петлю-ловушку. Под постоянным рентгенологическим контролем инструмент подвели к инородному телу, аккуратно захватили его и извлекли наружу.

Операция прошла без осложнений. Благодаря малоинвазивной технологии пациенту не потребовались ни большие разрезы, ни общий наркоз. Уже через несколько дней после вмешательства мужчина смог восстановиться.