В Кирове столкнулись питбайк и Volkswagen: пострадали двое детей

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 15 июля, в Кирове столкнулись питбайк и Volkswagen Touareg, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14.34 в микрорайоне Лянгасово. 15-летний подросток ехал на питбайке по улице Комсомольской. Неподалеку от дома №61 он врезался в Volkswagen. За рулем иномарки находился 42-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель питбайка и его 11-летний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.