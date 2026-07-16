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НовостиПроисшествия16 июля 2026 13:25

В Кирове столкнулись питбайк и Volkswagen: пострадали двое детей

Двое детей пострадали в результате ДТП с питбайком и Volkswagen в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 15 июля, в Кирове столкнулись питбайк и Volkswagen Touareg, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14.34 в микрорайоне Лянгасово. 15-летний подросток ехал на питбайке по улице Комсомольской. Неподалеку от дома №61 он врезался в Volkswagen. За рулем иномарки находился 42-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель питбайка и его 11-летний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.