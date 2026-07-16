В Кировской области завершились поиски пропавшей 53-летней женщины

В Кировской области нашли пропавшую 53-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области нашли пропавшую женщину 1973 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 53-летняя женщина пропала во вторник, 14 июля. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Женщину искали в Кирове и Шабалино. Предположительно, она была одета в халат и тапочки. Волонтеры не исключали, что она моглав находиться в Котельниче.

Позднее стало известно, что женщину нашли. Уточняется, что она жива. Где жительница Кировской области была все это время и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.