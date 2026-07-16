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НовостиПроисшествия16 июля 2026 13:00

26-летний кировчанин угнал мотоцикл стоимостью 40 тысяч рублей

Мужчина был пьян
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, неизвестный похитил у 41-летнего кировчанина мотоцикл ИЖ «Юпитер-5». Стоимость транспорта потерпевший оценил в 40 тысяч рублей.

Специалисты разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний кировчанин. Пьяный гражданин увидел мотоцикл, припаркованный рядом с домом на улице Труда, и решил угнать его. Однако бензобак оказался пуст. Мужчина докатил мотоцикл до улицы Пятницкой и бросил.

В настоящее время сотрудники проводят расследование и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.