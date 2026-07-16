В Яранске мужчина украл из квартиры велосипед и музыкальную колонку

Ранее подозреваемого уже судили. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратилась жительница Яранска. Кто-то проник в ее квартиру на улице Карла Маркса.

С собой неизвестный забрал велосипед и музыкальную колонку. Потерпевшая оценила ущерб в 12,5 тысячи рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Йошкар-Олы. Ранее судимый мужчина приехал в Кировскую область на заработки. В состоянии опьянения он проник в первую приглянувшуюся квартиру, а похищенные вещи впоследствии выбросил в кусты.

В результате сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.