Чудеса на виражах: водитель Зуевского района получил штраф за опасное вождение

Машину нарушителя конфисковали. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, 5 декабря прошлого года 24-летний подсудимый на автомобиле «ВАЗ 21074» осознанно совершал опасные маневры на площади Свердлова в Зуевке.

Гражданин допускал заносы задней части машины, выезжал на встречную полосу, ускорялся и резко тормозил. В результате он не справился с управлением и наехал на ограждение у здания детского центра, после чего скрылся с места аварии.

В результате нарушителя признали виновным по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Специалисты оштрафовали его на 150 тысяч рублей, а также конфисковали авто.

Кроме того, суд вынес частное постановление руководству территориального подразделения МВД за непринятие должных профилактических мер.