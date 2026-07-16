Агрессивный кировчанин с палкой разбил стекло иномарки

Гражданин был сильно пьян. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в пять часов утра патрульные заметили агрессивного мужчину, который размахивал палкой ругался на прохожих.

Он попытался скрыться от сотрудников, но не успел. Управляющий автомойки, расположенной неподалеку, рассказал, что этот гражданин разбил дверь его предприятия и заднее стекло припаркованной рядом иномарки.

Объяснить свои действия хулиган 1988 года рождения не смог. Росгвардейцы предполагают, что он был сильно пьян. В результате мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.