Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 11:40

«Это - жжж - неспроста»: в Санчурском районе мужчину покусали пчелы

Жительница Санчурского района нарушила правила содержания пчел
Мария КУЗНЕЦОВА
Женщина не оградила участок должным образом. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Женщина не оградила участок должным образом. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как сообщает управление Россельхознадзора, в июне сотрудникам поступила информация о том, что пчелы, принадлежащие жительнице Санчурска, покусали мужчину.

10 июля специалисты выехали с проверкой и обследовали пасеку на приусадебном земельном участке женщины.

Сотрудники обнаружили, что гражданка не оградила территорию сплошным забором, установила ульи на расстоянии менее 3 метров от соседей и направила летки в их сторону. Кроме того, она не промаркировала насекомых и не поставила их на учет.

В результате специалисты объявили женщине предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.