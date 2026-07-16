«Это - жжж - неспроста»: в Санчурском районе мужчину покусали пчелы

Как сообщает управление Россельхознадзора, в июне сотрудникам поступила информация о том, что пчелы, принадлежащие жительнице Санчурска, покусали мужчину.
10 июля специалисты выехали с проверкой и обследовали пасеку на приусадебном земельном участке женщины.
Сотрудники обнаружили, что гражданка не оградила территорию сплошным забором, установила ульи на расстоянии менее 3 метров от соседей и направила летки в их сторону. Кроме того, она не промаркировала насекомых и не поставила их на учет.
В результате специалисты объявили женщине предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.