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НовостиОбщество16 июля 2026 11:20

В Кирове выбрали подрядчика для строительства улицы Дмитрия Козулева

Работы завершат в последнем квартале 2027 года
Мария КУЗНЕЦОВА
Здесь обустроят дорогу, тротуары и велодорожку. Фото: администрация города Кирова.

Здесь обустроят дорогу, тротуары и велодорожку. Фото: администрация города Кирова.

По данным администрации города Кирова, сотрудники провели торги на строительство улицы Дмитрия Козулева и проезда № 2 в Ленинском районе. Победителем стала организация ООО «СУ-43».

Длина улицы составит более полукилометра, а ширина дороги - 7 метров. Проезд обустроят на участке протяженностью 127 метров. Его ширина составит 6 метров. Специалисты создадут здесь тротуары и велодорожку, обустроят ливневки, освещение и газоны.

Полностью завершить строительство улицы планируют в последнем квартале 2027 года.