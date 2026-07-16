В Кирове выбрали подрядчика для строительства улицы Дмитрия Козулева

Здесь обустроят дорогу, тротуары и велодорожку. Фото: администрация города Кирова.

По данным администрации города Кирова, сотрудники провели торги на строительство улицы Дмитрия Козулева и проезда № 2 в Ленинском районе. Победителем стала организация ООО «СУ-43».

Длина улицы составит более полукилометра, а ширина дороги - 7 метров. Проезд обустроят на участке протяженностью 127 метров. Его ширина составит 6 метров. Специалисты создадут здесь тротуары и велодорожку, обустроят ливневки, освещение и газоны.

Полностью завершить строительство улицы планируют в последнем квартале 2027 года.