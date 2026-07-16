В Котельничском районе 45-летний мужчина попал под колеса «Лады» и погиб

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 15 июля, в Котельничском районе автомобиль «Лада Ларгус» насмерть сбил 45-летнего мужчину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 2.30. 33-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 487-м километре отечественный автомобиль сбил мужчину.

В результате ДТП пешеход погиб. Мужчине было 45 лет.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия.

Все за сутки в Кировской области произошло семь ДТП. В результате этих происшествий пострадали восемь человек, еще один погиб.