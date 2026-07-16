Жители Филейки добились появления пешеходного перехода у самолета

После вмешательства Народного фронта у самолета на Филейке появился пешеходный переход. Фото: ОНФ.

Жители микрорайона Филейка в Кирове наконец получили пешеходный переход у самолета Ан-8. Теперь, чтобы безопасно перейти улицу Жуковского, им не придется делать большой крюк, сообщает ОНФ по Кировской области.

Как рассказали общественники, несколько лет местные жители просили городские власти оборудовать переход в этом месте. В ответ им предлагали пользоваться ближайшим регулируемым переходом у дома № 8 по улице Жуковского. Однако такой маршрут оказался неудобным. До него приходилось идти почти полкилометра - сначала через дворы, затем через парковку торгового центра. Для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан это создавало серьезные трудности. Из-за отсутствия удобного перехода многие горожане пересекали проезжую часть в неположенном месте, ежедневно рискуя собственной безопасностью.

Ранее в администрации объясняли отказ тем, что существующий проект организации дорожного движения не предусматривал обустройство перехода у самолета. Ситуация изменилась после обращения в Народный фронт. По информации общественников, после вмешательства эксперта регионального отделения Ярослава Шулакова власти пересмотрели свое решение.

В конце июня на улице Жуковского у самолета Ан-8 появились дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, а также были оборудованы удобные подходы. Теперь жители могут переходить дорогу безопасно, не тратя время на длительный обход.