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НовостиОбщество16 июля 2026 8:36

В Кирове открыли новые площадки для торговли урожаем

Кировским садоводам выделили места для продажи овощей и ягод
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В двух районах Кирова организовали места для торговли продукцией с огородов.

В двух районах Кирова организовали места для торговли продукцией с огородов.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове появились новые площадки, где садоводы смогут бесплатно продавать овощи, фрукты, ягоды и другую продукцию, выращенную на собственных участках. Торговые места организовали в Нововятском и Первомайском районах города.

Как сообщили в администрации Кирова, в Нововятском районе торговля разрешена на улице Советской у домов № 15 и 85, на улице Опарина, 7, в микрорайоне Радужный на проспекте Строителей между домами № 2 и 4, а также на улице Парковой возле дома № 16а.

В Первомайском районе оборудованные площадки находятся по адресам: улица Милицейская, 31 и улица Морозовская, 86.

Кроме того, реализовывать выращенную продукцию кировчане могут на территории городских рынков. Для этого необходимо обратиться в администрацию Центрального рынка, где предоставят информацию о порядке размещения торговых мест.