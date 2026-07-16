В Кирове открыли новые площадки для торговли урожаем

В двух районах Кирова организовали места для торговли продукцией с огородов. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове появились новые площадки, где садоводы смогут бесплатно продавать овощи, фрукты, ягоды и другую продукцию, выращенную на собственных участках. Торговые места организовали в Нововятском и Первомайском районах города.

Как сообщили в администрации Кирова, в Нововятском районе торговля разрешена на улице Советской у домов № 15 и 85, на улице Опарина, 7, в микрорайоне Радужный на проспекте Строителей между домами № 2 и 4, а также на улице Парковой возле дома № 16а.

В Первомайском районе оборудованные площадки находятся по адресам: улица Милицейская, 31 и улица Морозовская, 86.

Кроме того, реализовывать выращенную продукцию кировчане могут на территории городских рынков. Для этого необходимо обратиться в администрацию Центрального рынка, где предоставят информацию о порядке размещения торговых мест.