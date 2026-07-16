Под Кировом после ливней обрушилась обочина дороги

Обильные осадки привели к размыву дороги в Кирово-Чепецке. Фото: администрация.

В Кирово-Чепецке после продолжительных дождей произошел размыв обочины на улице 60 лет Октября. Обвал грунта зафиксировали возле дамбы по направлению к улице Победы.

Как сообщили в городской администрации, специалисты выехали на место и пришли к выводу, что причиной происшествия стали обильные осадки. Провал образовался с правой стороны дороги рядом с небольшим мостом.

Устранением последствий займутся сотрудники МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба». В администрации уточнили, что восстановительные работы планируют провести в ближайшие дни.

Фотографии с места происшествия опубликованы в официальном сообществе администрации Кирово-Чепецка. На снимках видно, что часть обочины обрушилась, образовав провал у края проезжей части.