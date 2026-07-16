В Кировскую область может вернуться 30-градусная жара

До +32 градусов может потеплеть в Кировской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области в ближайшие дни может вновь установиться жаркая погода. Такой прогноз опубликовали авторы сообщества «Любительская метеорология в Кирове».

По их оценке, новая волна тепла ожидается ориентировочно с 21 по 26 июля. При этом потепление может начаться на один-два дня раньше.

Если прогноз подтвердится, воздух в регионе прогреется до +30...+32 градусов. Однако специалисты отмечают, что прогноз носит предварительный характер и еще может измениться.