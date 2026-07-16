Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 8:10

В Кировскую область может вернуться 30-градусная жара

Синоптики-любители пообещали Кировской области новую волну жары
Дарья КИНЗИКЕЕВА
До +32 градусов может потеплеть в Кировской области.

До +32 градусов может потеплеть в Кировской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области в ближайшие дни может вновь установиться жаркая погода. Такой прогноз опубликовали авторы сообщества «Любительская метеорология в Кирове».

По их оценке, новая волна тепла ожидается ориентировочно с 21 по 26 июля. При этом потепление может начаться на один-два дня раньше.

Если прогноз подтвердится, воздух в регионе прогреется до +30...+32 градусов. Однако специалисты отмечают, что прогноз носит предварительный характер и еще может измениться.