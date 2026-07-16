После укуса собаки школьнице из Орлова выплатят 25 тысяч рублей

В Орлове хозяина собаки обязали заплатить за нападение на ребенка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Орлове прокуратура через суд добилась выплаты компенсации 14-летней девочке, которую укусила собака. Размер морального вреда составил 25 тысяч рублей.

Как рассказали в областной прокуратуре, нападение произошло 2 января 2026 года на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской. Животное, за которым владелец не обеспечил должный контроль, укусило школьницу за ногу. После происшествия девочке потребовалось лечение.

Хозяина собаки привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания животных. Однако добровольно компенсировать причиненный вред он отказался.

После обращения прокуратуры суд обязал владельца животного выплатить пострадавшей 25 тысяч рублей. В надзорном ведомстве сообщили, что исполнение судебного решения находится на контроле.