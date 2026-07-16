Названы 11 заправок Кирова, где утром был бензин

В Кирове обновили список работающих заправок с бензином. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове назвали автозаправки, где утром 16 июля можно было приобрести бензин. Информацию опубликовал сервис «ГдеБенз» на основе сообщений автомобилистов.

По данным на 8:00, топливо было доступно на 11 АЗС. Бензин марок АИ-92 и АИ-95, по словам водителей, можно было приобрести на заправках «Лукойл» на улицах Павла Корчагина, 231 и 260, Владимирской, 1, Московской, 139, Щорса, 111, Потребкооперации, 4А, Производственной, 21В и 263, Советском тракте, 44, а также на Советской, 2 и 174А в Нововятском районе.

Автомобилистам рекомендуют уточнять наличие топлива непосредственно перед выездом, так как ситуация на АЗС быстро меняется.