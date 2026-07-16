В Кирове пропала 79-летняя женщина: ее ищут второй день

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшую Дунаеву (Северюхину) Галину Михайловну 1946 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 79-летняя женщина пропала в среду, 15 июля. С тех пор ее местонахождение остается неизвестно.

Рост пропавшей – 157 сантиметров, она худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами. Женщина была одета в бордовую куртку и серый берет. У нее возможна потеря памяти.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (922) 935-65-48, 8 (800) 700-54-52 или 112.