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НовостиПроисшествия15 июля 2026 8:40

В Белохолуницком районе подрядчик подделал документы и присвоил 3,6 млн рублей

Руководителя организации отправили в колонию
Мария КУЗНЕЦОВА
Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, 36-летний гражданин был руководителем строительной фирмы. В марте - апреле 2024 года организация заключила контракты на капремонт детской школы искусств и дома культуры в Белохолуницком районе.

Подсудимый подделал документы о приобретении стройматериалов и получил от заказчика более 3,6 млн рублей. Деньги гражданин потратил на свои цели. При этом никакие работы организация не выполнила.

В результате мужчину признали виновным по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Отбывать срок гражданину предстоит в исправительной колонии общего режима.

Часть ущерба возместил банк по гарантии, остальную часть заказчики взыскали через суд. Капремонт дома культуры и детской школы искусств завершила другая строительная организация.