В Уржуме столкнулись «Лада» и мопед: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 14 июля, в Уржуме столкнулись ВАЗ-2112 и мопед, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 16.55 на улице Гоголя. Неподалеку от дома №96А столкнулись «Лада» и мопед. За рулем легковушки находился 36-летний мужчина. Мопедом управлял 30-летний водитель.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель мопеда.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло одно ДТП.