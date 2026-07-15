У Вятской филармонии в Кирове установят новую детскую площадку

Фото: пресс-служба администрации Кирова

У Вятской филармонии в Кирове планируют установить новую детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Кирове заключили муниципальный контракт на обустройство новой детской площадки. С понедельника, 20 июля, подрядчик начнет демонтировать старые конструкции и покрытия. Как пояснили в кировской администрации, площадку нужно заменить, поскольку не соответствуют нормам безопасности.

Новое оборудование уже заказали. Сейчас его доставляют в Киров. Планируется, что площадку выполнят в тех же границах. Там установят горки, рукоход и детские тренажеры. 1 августа рабочие начнут готовить бетонное основание. Далее его покроют резиновой крошкой.

«Работы по устройству нового комплекса планируется завершить до конца лета», – говорится в сообщении.