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НовостиОбщество15 июля 2026 5:50

У Вятской филармонии в Кирове установят новую детскую площадку

Работы выполнят до конца лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Кирова

Фото: пресс-служба администрации Кирова

У Вятской филармонии в Кирове планируют установить новую детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Кирове заключили муниципальный контракт на обустройство новой детской площадки. С понедельника, 20 июля, подрядчик начнет демонтировать старые конструкции и покрытия. Как пояснили в кировской администрации, площадку нужно заменить, поскольку не соответствуют нормам безопасности.

Новое оборудование уже заказали. Сейчас его доставляют в Киров. Планируется, что площадку выполнят в тех же границах. Там установят горки, рукоход и детские тренажеры. 1 августа рабочие начнут готовить бетонное основание. Далее его покроют резиновой крошкой.

«Работы по устройству нового комплекса планируется завершить до конца лета», – говорится в сообщении.