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НовостиОбщество14 июля 2026 20:49

Команда из ВГГ заняла третье место на всероссийском турнире по спортивному «Что? Где? Когда?»

Кировская команда - в тройке лучших финала по спортивному ЧГК в Москве
Петр МАКСИМОВ
Выпускники ВГГ стали третьими среди 55 школьных и студенческих команд. Фото: vk.com/znanie_igra

Выпускники ВГГ стали третьими среди 55 школьных и студенческих команд. Фото: vk.com/znanie_igra

Команда «Надо подумать» из Вятской гуманитарной гимназии заняла третье место в турнире «Знание. Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. Финал прошел в Москве, на ВДНХ.

В составе команды ВГГ были Анна Мухачева, Елизавета Солодянкина, София Сысолятина, Софья Шустова, Владимир Николаенко и Савелий Петухов. Наставник - педагог Наталья Шаклеина. Вел финальную игру знаток телевизионной версии ЧГК Борис Белозеров.

Фото: vk.com/znanie_igra

Фото: vk.com/znanie_igra

По итогам основных раундов три команды, в том числе и кировская, набрали одинаковое количество баллов и делили третье место. Все решила «перестрелка» из дополнительных вопросов, в которой сильнее оказались выпускники ВГГ - им и присудили третью итоговую строчку. Выше по таблице оказались лишь команды из Перми и Татарстана. Всего в финале приняли участие 55 сборных.

Кировчан наградили дипломом, памятными медалями и сертификатом на поездки по России.