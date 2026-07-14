В Кирове восстановят герметичность фонтана на Театральной площади

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В Кирове планируют восстановить герметичность фонтана на Театральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соцсетях люди обратили внимание на то, что через стенки чаши фонтана просачивается вода. Герметичность объекта собираются восстановить. В пятницу, 17 июля, специалисты промоют чашу, а также прочистят форсунки и водозаборные решетки насосов. На следующий день будет выполнена герметизация бортов. Фонтан в это время работать не будет.

«Заполнить водой и запустить одну из городских достопримечательностей планируем в воскресенье», - сообщили в теруправлении Октябрьского района.