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НовостиОбщество14 июля 2026 13:12

В Кирове восстановят герметичность фонтана на Театральной площади

Работы начнут выполнять в пятницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Кирова

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В Кирове планируют восстановить герметичность фонтана на Театральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соцсетях люди обратили внимание на то, что через стенки чаши фонтана просачивается вода. Герметичность объекта собираются восстановить. В пятницу, 17 июля, специалисты промоют чашу, а также прочистят форсунки и водозаборные решетки насосов. На следующий день будет выполнена герметизация бортов. Фонтан в это время работать не будет.

«Заполнить водой и запустить одну из городских достопримечательностей планируем в воскресенье», - сообщили в теруправлении Октябрьского района.