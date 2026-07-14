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НовостиОбщество14 июля 2026 14:00

На ремонт детского сада в Верхошижемье направят почти 38 млн рублей

В Верхошижемье капитально отремонтируют детский сад № 2
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Почти 38 млн рублей потратят на обновление детского сада в Верхошижемье.

Почти 38 млн рублей потратят на обновление детского сада в Верхошижемье.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Верхошижемье Кировской области капитально отремонтируют детский сад № 2. Для поиска подрядчика уже объявили открытый конкурс.

Начальная стоимость контракта составляет почти 38 миллионов рублей. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, максимальная цена работ установлена на уровне 37 миллионов 998 тысяч рублей.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 31 июля. Победителя конкурса определят 5 августа.

Согласно условиям контракта, капитальный ремонт здания детского сада должен завершиться не позднее 15 июня 2027 года.