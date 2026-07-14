Из Кировской области отправили более 35 миллионов сеянцев ели и сосны

Сеянцы ели и сосны из Кировской области отправили в десятки регионов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С начала 2026 года из Кировской области в другие регионы России отправили более 35,5 миллиона сеянцев ели и сосны. Весь посадочный материал прошел обязательный фитосанитарный контроль, сообщили в Россельхознадзоре.

За шесть с половиной месяцев специалисты оформили 711 карантинных сертификатов. Сеянцы направили в Вологодскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Нижегородскую, Смоленскую, Свердловскую и Ярославскую области, Республику Коми, а также в другие регионы страны.

Очередную проверку сотрудники Россельхознадзора совместно со специалистами Кировского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели 13 июля в Юрьянском районе. Там они проконтролировали партию из 54 тысяч сеянцев ели и сосны с открытой и закрытой корневой системой, предназначенную для отправки в Республику Коми.

Во время проверки эксперты отобрали образцы для лабораторных исследований, чтобы убедиться в отсутствии карантинных вредителей и заболеваний.

После завершения испытаний специалисты подтвердили, что посадочный материал соответствует фитосанитарным требованиям. На основании результатов исследований на всю партию оформили карантинные сертификаты, разрешающие ее перевозку.