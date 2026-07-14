В Котельниче «Лада Веста» сбила девятилетнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 13 июля, в Котельниче «Лада Веста» сбила девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 19.50. 34-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по улице Советской. Неподалеку от дома №122 отечественный автомобиль сбил девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

«В результате происшествия велосипедист получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности девять человек.