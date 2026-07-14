Очереди на заправках Кирова сократились почти на треть

В Кировскую область увеличили поставки топлива в 2,5 раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области начала улучшаться ситуация с обеспечением топливом. По данным региональных властей, за 14 июля очереди на автозаправочных станциях сократились примерно на 30-35 процентов, а число АЗС, где можно купить бензин, увеличилось.

По состоянию на 8:00 в Кирове топливо отпускали уже на 12 заправках сетей «Лукойл», «Движение» и Irbis.

Чтобы стабилизировать ситуацию, компания «Лукойл» увеличила объемы поставок горючего в областной центр в 2,5 раза. Сейчас в регион ежедневно поступает более 470 тонн топлива. Для сравнения, до возникновения дефицита среднесуточное потребление составляло около 380 тонн.

Кроме того, в Кирове впервые за последние дни появились автозаправочные станции, где автомобилистам не пришлось стоять в очередях. Так, на АЗС на улице Ленина рядом с торговым центром «Гринхаус» бензин АИ-92 можно было приобрести без ожидания. Стоимость топлива составляла 130 рублей за литр.