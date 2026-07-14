Мошенник обманул кировскую строительную фирму на 448 тысяч рублей

Предприниматель обратился в полицию, когда продавец перестал выходить на связь. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, в конце мая начальник отдела снабжения одной из кировских строительных фирм нашел объявление о продаже железобетонных плит.

Гражданин позвонил по указанному номеру и заключил договор с ответившим ему продавцом. По указанным реквизитам предприниматель перевел 448 тысяч рублей.

Согласно договору, товар должен был поступить в Котельнич и Киров, но в установленный срок его не доставили. Мошенник успокоил потерпевшего, объяснил задержку некими логистическими сложностями и пообещал поставку через 10 дней.

Однако и после этого стройматериалы никто не привез, а продавец перестал отвечать. Тогда предприниматель обратился в полицию. В настоящее время специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.