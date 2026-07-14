В Кирово-Чепецком районе пенсионер заблудился в лесу: его нашли лежащим на земле

Мужчину обнаружили с помощью беспилотника с тепловизионной камерой. Фото: УМВД России по Кировской области.

По данным УМВД России по Кировской области, накануне днем один из пациентов дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Каринка ушел в неизвестном направлении. Мужчина 1951 года рождения был дезориентирован.

На поиски пенсионера выдвинулись полицейские, отряд «Лиза Алерт» и местные жители. К ночи специалисты выяснили примерное направление движения мужчины и стали обследовать лес с помощью беспилотника с тепловизионной камерой.

В результате гражданина обнаружили лежащим на земле в полукилометре от поселка. Участники поисков вынесли его из леса. Специалисты оказали мужчине необходимую медицинскую помощь.