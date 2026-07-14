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НовостиОбщество14 июля 2026 10:40

В Унинском муниципальном округе спасли лосенка

Животное вышло к людям
Мария КУЗНЕЦОВА
За детенышем наблюдают ветеринары и зоологи. Фото: министерство охраны окружающей среды Кировской области.

За детенышем наблюдают ветеринары и зоологи. Фото: министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Как сообщает министерство охраны окружающей среды Кировской области, в июне в Унинском муниципальном округе к людям вышел лосенок.

Специалисты предполагают, что он потерял родителей. В таком случае детеныш мог не выжить один в лесу. Сотрудники решили переселить его на Сумароковскую лосеферму в Костромской области и организовали безопасную транспортировку.

В настоящее время лосенок находится в карантине и проходит период адаптации под наблюдением ветеринаров и зоологов фермы. В дальнейшем животное включат в общее стадо.