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НовостиОбщество14 июля 2026 10:20

В Кирове очищают дороги и тротуары после ливня

За ночь специалисты вывезли 46 тонн мусора
Мария КУЗНЕЦОВА
В работах задействовали более 100 единиц техники. Фото: администрация города Кирова.

В работах задействовали более 100 единиц техники. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, подрядчики устраняют последствия вчерашнего ливня.

Сотрудники прочищают дождеприемные решетки от грязи, веток и листьев. Так, рабочие уже привели в порядок ливневки на улице Милицейской.

Вместе с тем специалисты убирают с дорог и тротуаров намывы грунта. Всего за ночь подрядчики вывезли 46 тонн смета. В настоящее время на улицах работают 131 сотрудник и 57 машин.

Также подрядчики продолжают косить траву. На данный момент специалисты благоустраивают газоны на улицах Совхоз-1, Сурикова и Чистопрудненской.