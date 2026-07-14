Стали известны подробности смертельного пожара в Яранском округе

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Женщине, погибшей в результате пожара в частном доме в Яранском округе, который произошел в понедельник, 13 июля, было 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, в селе Салобеляк сгорел частный жилой, а также надворные постройки. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате пожара погибла хозяйка дома. На месте происшествия работали 14 человек и четыре единицы техники.

В СК уточнили, что пожар произошел на улице Кооперативной. Погибшей было 59 лет. По факту трагедии проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

«Точная причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.