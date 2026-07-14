Движение по затопленным дорогам в Фаленском районе полностью восстановили

В Фаленском районе возобновили проезд по дорогам после сильного дождя. Фото: пресс-центр правительства Кировской области.

В Фаленском районе Кировской области полностью восстановили движение транспорта по дорогам, которые накануне оказались подтоплены после сильного ливня.

Как сообщили в региональном правительстве, проезд обеспечен на всех трех участках, где 13 июля возникли проблемы. Сейчас специалисты «Вятавтодора» продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливают поврежденное дорожное полотно. Всеми необходимыми материалами подрядная организация обеспечена.

Напомним, в понедельник из-за проливных дождей подтопило дороги в поселке Фаленки, на пятом километре трассы Фаленки - Уни и на 124-м километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии.

По данным властей, всего за сутки в районе выпало 55 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме.