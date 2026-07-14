Кировское УФАС потребовало от операторов АЗС пересмотреть цены на топливо

УФАС выдало предупреждения трем компаниям сети АЗС «Движение» в Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировское УФАС вынесло предупреждения трем компаниям, которые работают под брендом «Движение». Ведомство пришло к выводу, что изменение цен на бензин и дизельное топливо могло быть экономически необоснованным и привести к ущемлению интересов автомобилистов.

Предупреждения получили ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт». Как сообщили в антимонопольной службе, эти организации продают бензин и дизель на АЗС «Движение» и занимают доминирующее положение на отдельных территориях Кировской области.

Основанием для проверки стал анализ ценовой политики компаний. В УФАС считают, что изменение стоимости топлива могло произойти без экономических причин. Если это подтвердится, действия организаций будут иметь признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Антимонопольное законодательство запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, навязывать контрагентам невыгодные условия. По мнению УФАС, подобная ценовая политика может затронуть интересы конечных потребителей, которым приходится покупать топливо по завышенной цене.

Аналогичные предупреждения в этот же день получили и другие участники рынка. Так, Удмуртское УФАС направило документ ООО «Петросервис» с требованием снизить стоимость дизельного топлива для сельхозпроизводителей. Саратовское управление вынесло предупреждения сетям «Феникс» и «Залив», которые должны исполнить их до 31 июля. Кроме того, в список вошли шесть компаний Краснодарского края и индивидуальный предприниматель из Нижегородской области, работающий под брендами «ESCO» и «Газпромнефть». По данным ФАС, всем им выдали предупреждения из-за изменения цен на бензин АИ-92 и АИ-95, которое может привести к нарушению прав потребителей.