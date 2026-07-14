В Кирове УК оштрафовали после травмирования ребенка при сходе снега

В Кирове прокуратура добивается компенсации после травмирования ребенка сходом снега. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Кирова проверила, как управляющие организации соблюдают требования закона при содержании общего имущества многоквартирных домов в зимний период.

Во время проверки выяснилось, что руководство одной из управляющих компаний не обеспечило безопасность жителей и не организовало своевременную очистку от снега и наледи отдельных элементов балконов дома № 45 на улице Милицейской. Из-за этого 5 февраля 2026 года снег и лед сошли на 11-летнюю девочку. После оказания медицинской помощи у ребенка выявили травму головы, которая причинила тяжкий вред здоровью.

По итогам проверки прокурор Ленинского района Кирова возбудил дело об административном правонарушении, предусматривающей ответственность за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Материалы прокурорской проверки были рассмотрены, после чего управляющую компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

В отношении руководителя предприятия ЖКХ сейчас ведется уголовное преследование. Кроме того, прокуратура Ленинского района Кирова, защищая интересы пострадавшего ребенка, обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемой компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Прокуратура Кировской области сообщила, что держит на контроле рассмотрение уголовного дела и судебного иска.