В Малмыжском районе опрокинулась иномарка: пострадали пять человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 13 июля, в Малмыжском районе опрокинулся автомобиль Renault Sandero, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 12.10. 43-летняя женщина ехала за рулем Renault по автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. На 281-м километре иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали пять человек. В частности, травмы получила водитель легковушки. Кроме того, в аварии пострадали 14-летняя девочка, 33-летний мужчина, 29-летняя девушка и 43-летняя женщина.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.