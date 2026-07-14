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НовостиПроисшествия14 июля 2026 8:26

В Малмыжском районе опрокинулась иномарка: пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся авто в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 13 июля, в Малмыжском районе опрокинулся автомобиль Renault Sandero, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 12.10. 43-летняя женщина ехала за рулем Renault по автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. На 281-м километре иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали пять человек. В частности, травмы получила водитель легковушки. Кроме того, в аварии пострадали 14-летняя девочка, 33-летний мужчина, 29-летняя девушка и 43-летняя женщина.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.