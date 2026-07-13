У заправок Кирова установят биотуалеты для автомобилистов

Власти Кирова поручили установить биотуалеты у заправок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове вдоль автозаправочных станций, где сохраняются большие очереди за бензином, установят биотуалеты. Такое поручение дал губернатор Кировской области Александр Соколов.

По словам главы региона, для помощи автомобилистам к работе уже подключились волонтеры. После обращения губернатора к министерству молодежной политики и общественным организациям добровольцы начали раздавать бесплатную питьевую воду людям, ожидающим своей очереди на АЗС.

Кроме того, администрации Кирова поручено организовать установку биотуалетов возле наиболее загруженных заправок, чтобы сделать ожидание более комфортным для водителей.