В Роспотребнадзоре сообщили о снижении активности клещей в Кировской области Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжается сезон активности клещей, однако за неделю количество пострадавших от их укусов снизилось. Об этос сообщили в пресс-службе регионального управление Роспотребнадзора.

«Показатель обращаемости по поводу укусов среди населения в сравнении с прошлой неделей снизился в 1.05 раза», – говорится в сообщении.

В Кировской области продолжаются акарицидные обработки мест массового пребывания людей. В частности, речь идет о загородных летних оздоровительных организаций. Общая площадь территорий, обработанных с начала сезона, превысила 2,9 тысячи гектаров. Людей призвали быть крайне внимательными и соблюдать меры профилактики.