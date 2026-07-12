Экспорт березовой фанеры из Кировской области в Индию вырос в 2,2 раза

Фото: Россельхознадзор

С 1 января по 9 июля 2026 года экспорт березовой фанеры из Кировской области в Индию увеличился в 2,2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала года из Кировской области в Индию вывезли 5,1 тысячу кубометров березовой фанеры. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда в Индию экспортировали 2,3 тысячи кубометров фанеры.

В частности, сотрудники Россельхознадзора проконтролировали отправку 1384,1 кубометра фанеры в Индию. Специалисты выдали 38 фитосанитарных сертификатов. Вся продукция прошла лабораторный контроль.

«Партия соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера», – говорится в сообщении.