В Кирове женщина с диабетом 1,5 месяца не могла получить бесплатное лекарство Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове местная жительница с сахарным диабетом полтора месяца не могла получить бесплатное лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Пожилая женщина страдает сахарным диабетом. Кировчанка не могла получить льготный препарат «Форсига». Это лекарство должны выдавать бесплатно. Кировчанка обратилась за помощью в Народный фронт. Организация направила обращение в областное Министерство здравоохранения.

«После этого женщине выдали аналог необходимого ей препарата – «Фордиглиф», – говорится в сообщении.