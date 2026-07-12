Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В воскресенье, 12 июля, в Кирово-Чепецке на 16 сантиметров снился уровень воды в Чепце. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уровень воды в Чепце за минувшие сутки опустился еще на 16 сантиметров», – говорится в сообщении.

Теперь этот показатель составляет 108,06 метра. В настоящее время наплавной мост в Каринторф остается подтопленным. Когда уровень воды стабилизируется, конструкции осмотрят, а объект очистят от мусора. После этого будет принято решение об открытии переправы.

«Подрядчик приступит к работам сразу, как только это станет возможным», – заключили в администрации.