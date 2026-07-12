На кировских заправках уменьшились очереди

Очереди на АЗС Кирова сократились примерно на четверть 12 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, очереди на АЗС Кирова сократились в среднем на 20-25%. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В семь утра бензин продавали на 10 заправках «Лукойла», а в девять часов – на семи. В субботу, 11 июля, обстановка была иной. В семь утра топливо имелось на семи АЗС «Лукойла», а спустя два часа – на пяти.

«А 9 июля на 7-8 часов утра бензин отпускали лишь 3 заправки», – говорится в сообщении.

В кировском правительстве рассказали, что «Лукойл» выполняет договоренности. В субботу суточные поставки топлива составили 410 тонн. Этот показатель не снижается.

На АЗС появились патрули ППС. После этого процесс заправки заметно ускорился. По словам кировчан, время ожидания составляет около часа. Правоохранители помогают водителям сориентироваться, а также пресекают нарушения. Кроме того, полицейские обеспечивают проезд машин с левосторонним баком к пустующим колонкам.