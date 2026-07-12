В Кирове дебошир разбил стеклянную дверь в магазине: его задержали росгвардейцы

В Кирове дебошир поссорился с охранником и разбил стеклянную дверь в магазине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Октябрьском проспекте. В одном из магазинов сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. В помещении находились два посетителя 1989 и 1991 годов рождения. У них возник конфликт с охранником. По словам сотрудника магазина, мужчины начали есть набранные продукты до того, как расплатились. Охранник сделал им замечание. Мужчины заплатили за товар. Однако один из них начал выяснять отношения с охранником и, разозлившись, разбил ударом руки стеклянную входную дверь.

Росгвардейцы вызвали ему скорую помощь. На место прибыли медики. Пострадавшему оказали помощь. Далее росгвардейцы передали хулигана полицейским.