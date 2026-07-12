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НовостиПолитика12 июля 2026 9:01

В Вятскополянском районе простились с 45-летним бойцом, погибшим в зоне СВО

В Кировской области простились с погибшим в зоне СВО 45-летним военнослужащим
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области простились с погибшим в зоне СВО 45-летним военнослужащим

В Кировской области простились с погибшим в зоне СВО 45-летним военнослужащим

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Вятскополянском районе простились с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Сосновки Никита Горелов.

Погибший – Козлов Алексей Александрович. Он родился 16 августа 1980 года. В зоне СВО боец был рядовым. Козлов погиб 25 марта 2026 года. Военнослужащему было 45 лет. С ним простились в Сосновке. Горелов выразил соболезнования родным и близким.

«Город скорбит вместе с вами», – написал руководитель администрации.