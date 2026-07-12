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НовостиОбщество12 июля 2026 8:02

В Кировской области обещают ливни, грозы, град и сильный ветер

В Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер 12 и 13 июля
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер 12 и 13 июля

В Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер 12 и 13 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье и понедельник, 12 и 13 июля, в Кировской области ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В воскресенье в Кировской области местами ожидаются грозы, ливни и сильные дожди. В отдельных районах выпадет град. Синоптики прогнозируют ветер со скоростью до 15-20 м/с. Этот прогноз также будет актуальным ночью и утром в понедельник.

В министерстве посоветовали людям не спускаться в заглубленные и подтопляемые места. В чрезвычайном ведомстве порекомендовали держаться в стороне от ЛЭП, деревьев, а также слабоукрепленных конструкций. Водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию.