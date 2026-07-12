По просьбе Соколова поставки бензина в Кировскую область ежедневно наращивают Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По просьбе губернатора Кировской области Александра Соколова компания «Лукойл» ежедневно наращивает поставки бензина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Последние трое суток поставки бензина на АЗС «Лукойла» увеличиваются. Такая договоренность была достигнута между руководством компании и Соколовым.

«Так, 8 июля объемы поставленного топлива составили 300 тонн, 9 июля - 358 тонн, 10 июля - 402 тонны», – говорится в сообщении.

В кировском правительстве добавили, что в субботу, 11 июля, этот показатель достиг 410 тонн. В «Лукойле» пообещали и дальше продолжить наращивать поставки.

Ранее было принято решение о разделении отпуска топлива по номерам машин: номера с первой нечетной цифрой – в нечетные даты, с первой четной – в четные. В субботу зафиксировали сокращение очередей на АЗС. Для поддержания порядка там дежурят полицейские и росгвардейцы.