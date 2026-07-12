В Кировской области создали около тысячи песочных ванн для боровых птиц

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области создали в общей сложности около тысячи песочных ванн для боровых птиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Летом в Кировской области выполняют работы, направленные на улучшение условий обитания диких животных. В частности, речь идет об устройстве порхалищ. Это специальные места, где глухари, тетерева и рябчики принимают песочные, пылевые или зольные ванны. Такое «купание» помогает птицам избавляться от наружных паразитов. Кроме того, слой сухой пыли и песка на коже предотвращает появление новых насекомых.

Всего в Кировской области создали около тысячи порхалищ. Обычно они представляют собой горки песка. Иногда его перемешивают с золой или порошкообразной серой.