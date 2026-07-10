Без зонта не обойтись: дожди задержатся в Кирове до конца недели

Стал известен прогноз погоды в Кирове на пятницу и выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кирова ждет дождливая погода в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются как в пятницу, так и в предстоящие выходные.

В пятницу, 10 июля, воздух прогреется до +25 градусов. Днем сохранится переменная облачность, а вечером возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит до 5 метров в секунду.

В субботу, 11 июля, станет немного прохладнее: температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов. В течение суток ожидается пасмурная погода, ночью пройдут дожди, небольшие осадки возможны также утром и днем. Ветер усилится до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 12 июля, характер погоды существенно не изменится. Синоптики прогнозируют от +17 до +22 градусов, переменную облачность и небольшой дождь в дневные часы. Порывы ветра также могут достигать 7 метров в секунду.