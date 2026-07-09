Жительницу Нолинска оштрафовали за оскорбления в родительском чате

По материалам прокуратуры оштрафована 34-летняя жительница Нолинска за публичные оскорбления в родительском чате. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нолинского района Кировской области провела проверку по информации о нарушении местной жительницей административного законодательства.

Установлено, что 34-летняя женщина в ходе ссоры с другим пользователем отправила голосовые сообщения в родительский чат одного из мессенджеров. В них она допустила высказывания, оскорбляющие честь и достоинство собеседника и противоречащие общепринятым моральным нормам. Оскорбления носили публичный характер.

Прокуратура завела дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Судья рассмотрел материалы и назначил нарушительнице штраф в размере 3 тысяч рублей.