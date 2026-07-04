В Кировской области действует 106 мер поддержки для участников СВО и их семей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В настоящее время в Кировской области действует 106 мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пятницу, 3 июля, состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове. В мероприятии, в частности, принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов. На заседании обсуждались вопросы социализации и поддержки участников СВО и членов их семей.

Соколов рассказал, что для бойцов и их родных действуют 106 мер поддержки, льгот и гарантий. Их можно оформить в режиме «одного окна» в МФЦ. Часть мер поддержки назначается проактивно. Писать заявления для этого не нужно. В такой режим перевели три меры в сфере образования.

«В этом году на «Госуслугах» будут доступны 5 мер: санаторно-курортное лечение, выплата за твердое топливо, предоставление путевок в детские лагеря, запись на кружки и секции, денежная выплата взамен земельного участка», – рассказал Соколов.

Губернатор рассказал, что с 2026 года бойцы и их близкие получают уведомления в «Госуслугах» о возможности подачи заявлений на компенсацию расходов за ЖКУ, компенсацию или освобождение от платы за посещение детсадов, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатное горячее питание и освобождение от платы за группы продленного дня в школе.